W Estonii policja może otrzymać prawo do konfiskowania bez zwracania się do sądu hulajnóg elektrycznych, które nie spełniają ustalonych wymogów. Odpowiednie poprawki do ustawy o ruchu drogowym rozpatruje parlament kraju — Riigikogu, informuje ERR News.

Jakie hulajnogi będą mogły zostać skonfiskowane

Według Margusa Tähtepõlda, kierownika ds. transportu i ruchu drogowego w estońskim Ministerstwie Klimatu, konfiskata będzie dotyczyć hulajnóg zdolnych osiągać prędkość ponad 25 km/h lub modeli o mocy silnika przekraczającej 1 kW. Po zastosowaniu nowych zasad właściciele nie będą mogli odzyskać takich pojazdów.

Obecnie policjanci mogą usunąć hulajnogę z drogi ze względów bezpieczeństwa, jednak nie mają prawa ostatecznie odebrać jej właścicielowi. Taavi Kirss, kierownik nadzoru nad ruchem drogowym w Departamencie Policji i Straży Granicznej, zaznaczył, że pojazd może być przechowywany na komisariacie do czasu podjęcia decyzji procesowej o jego zwrocie lub wystąpienia do sądu.

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Drugie czytanie i wymogi dla nastolatków

Zgodnie z obowiązującymi zasadami policja mogła doprowadzić do zajęcia hulajnogi wyłącznie przez sąd, jednak według ERR News sąd dotąd nie uwzględnił żadnego takiego wniosku. Proponowane zmiany mają zapobiec ponownemu użyciu pojazdu po zapłaceniu grzywny.

Projekt ustawy oczekuje na drugie czytanie w Riigikogu. Jeśli posłowie go uchwalą, nowe przepisy wejdą w życie w marcu 2027 roku. Ten sam projekt przewiduje również, że osoby w wieku od 10 do 15 lat będą musiały posiadać co najmniej kartę rowerową, aby jeździć hulajnogą elektryczną po każdej drodze.

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