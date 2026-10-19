W Tajlandii Zarząd Masowego Szybkiego Transportu (MRTA) planuje rozwijać szynowy transport publiczny w pięciu prowincjach — Chiang Mai, Phuket, Nakhon Ratchasima, Phitsanulok i Songkhla. Inicjatywa ma poprawić połączenia transportowe, przyciągnąć inwestycje i wspierać wzrost gospodarczy regionów poza Bangkokiem — informuje Bangkok Post.

Projekty dla regionów

MRTA otrzymał od rządu oraz Ministerstwa Transportu Tajlandii odpowiedzialność za regionalne projekty masowego transportu. Zarząd zaznaczył, że każdy projekt będzie osobno oceniany pod względem wykonalności, relacji kosztów do efektów, wpływu na środowisko oraz korzyści dla lokalnych mieszkańców.

Podczas oceny uwzględniane będą również uwarunkowania planowania miejskiego, geografia, pogoda, istniejąca sieć transportowa oraz zwyczaje mieszkańców dotyczące przemieszczania się. MRTA uważa, że dla przyciągnięcia pasażerów ważne jest skuteczne połączenie nowych linii z istniejącym transportem publicznym i infrastrukturą.

Monorail w Hat Yai

Jako przykład regionalnego projektu MRTA wskazuje proponowany system kolei jednoszynowej w mieście Hat Yai w prowincji Songkhla. Został on początkowo opracowany przez Prowincjonalną Organizację Administracyjną Songkhli. Plan zakłada linię o długości 12,54 km z 21 stacjami, która ma połączyć skrzyżowanie Khlong Hwa z terminalem minibusów.

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MRTA oczekuje na królewskie zatwierdzenie projektu dekretu, który przyzna mu prawo do eksploatacji transportu szynowego w Songkhli. Po wejściu dekretu w życie urząd planuje zlecić przegląd studium wykonalności oraz przeprojektowanie z uwzględnieniem zmian w zabudowie miejskiej i doświadczeń związanych z rozległą powodzią, która wystąpiła w Hat Yai w 2025 roku. Otwarcie linii jest wstępnie planowane na 2035 rok, pod warunkiem przejścia niezbędnych procedur planistycznych i uzgodnieniowych.

Dla Chiang Mai, Phuket i Nakhon Ratchasima MRTA już przekazał informacje o proponowanych trasach w celu ich uzgodnienia z obowiązującymi planami transportowymi. W Phitsanulok zarząd zakończył przegląd specyfikacji zadania dotyczącej zatrudnienia konsultantów, którzy mają ocenić i zaprojektować proponowaną Czerwoną Linię, a także zrewidować harmonogram projektu w związku z planowaną koleją dużych prędkości.

Osobno MRTA chce wzmocnić stabilność finansową przyszłych sieci: rozwijać możliwości komercyjne w pobliżu stacji, poprawiać węzły przesiadkowe i współpracować z prywatnym biznesem. Urząd postrzega stacje nie tylko jako miejsca wsiadania i wysiadania pasażerów, lecz także jako centra łączące transport, biznes i społeczności.

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