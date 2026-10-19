В Таиланде Управление массового скоростного транспорта (MRTA) планирует развивать рельсовый общественный транспорт в пяти провинциях — Чиангмае, Пхукете, Накхонратчасиме, Пхитсанулоке и Сонгкхле. Инициатива должна улучшить транспортное сообщение, привлечь инвестиции и поддержать экономический рост регионов за пределами Бангкока, сообщает Bangkok Post.

Проекты для регионов

MRTA получило от правительства и Министерства транспорта Таиланда ответственность за региональные проекты массового транспорта. В управлении отметили, что каждый проект будут отдельно оценивать с точки зрения целесообразности, соотношения затрат и результатов, воздействия на окружающую среду и пользы для местных жителей.

При оценке также будут учитывать особенности городского планирования, географии, погоды, существующей транспортной сети и привычки жителей при передвижении. В MRTA считают, что для привлечения пассажиров важно эффективное соединение новых линий с действующим общественным транспортом и инфраструктурой.

Монорельс в Хатъяе

В качестве примера регионального проекта MRTA называет предложенную монорельсовую систему в городе Хатъяй в провинции Сонгкхла. Первоначально ее разработала Провинциальная административная организация Сонгкхлы. План предусматривает линию протяженностью 12,54 километра с 21 станцией, которая должна соединить перекресток Кхлонг Хва с терминалом микроавтобусов.

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MRTA ожидает королевского утверждения проекта указа, который предоставит ему право эксплуатировать рельсовый транспорт в Сонгкхле. После вступления указа в силу ведомство планирует заказать пересмотр технико-экономического обоснования и перепроектирование с учетом изменений в городской застройке и опыта масштабного наводнения, произошедшего в Хатъяе в 2025 году. Открытие линии ориентировочно запланировано на 2035 год при условии прохождения необходимых процедур планирования и согласования.

Для Чиангмая, Пхукета и Накхонратчасимы MRTA уже подало информацию о предложенных маршрутах для согласования с действующими транспортными планами. В Пхитсанулоке управление завершило пересмотр технического задания для привлечения консультантов, которые должны оценить и разработать предложенную Красную линию, а также пересмотреть график проекта с учетом планируемой высокоскоростной железной дороги.

Отдельно MRTA хочет укрепить финансовую устойчивость будущих сетей: развивать коммерческие возможности возле станций, улучшать пересадочные узлы и сотрудничать с частным бизнесом. Ведомство рассматривает станции не только как точки посадки и высадки пассажиров, но и как центры, которые будут соединять транспорт, бизнес и сообщества.

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