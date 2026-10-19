В Брюсселе союзники по НАТО в этом месяце начинают переговоры о новых требованиях к силам и вооружениям, необходимым для защиты от возможного нападения Российской Федерации — государства-агрессора. Как сообщает Politico, переговоры должны определить целевые показатели возможностей до 2029 года для каждого из 32 государств Альянса.

Европейские чиновники, по данным издания, предупреждали, что к этому времени Россия может быть готова к нападению на страну НАТО. Переговоры станут первым этапом пятиступенчатого Процесса оборонного планирования НАТО. В ближайшие дни союзники будут обсуждать общий мандат для новых целей, известный как Political Guidance.

Распределение ответственности

Одним из главных вопросов будет уровень амбиций: сколько военных и возможностей государства готовы предоставить Альянсу. Ранее союзники договорились, что помимо сил для крупных операций НАТО должно иметь 18 резервных бригад численностью примерно по 5 тысяч военнослужащих для меньших операций за пределами территории Альянса, в том числе наподобие миссий в Афганистане или Косово.

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В то же время давление США относительно передачи большей ответственности за безопасность европейским союзникам может привести к сокращению или отмене требований для таких операций. Также будет обсуждаться возможность ускорить оборонное планирование с учетом быстрого развития технологий на поле боя, в частности искусственного интеллекта и наземных роботизированных систем.

Американские возможности и опыт Украины

Переговоры пройдут на фоне пересмотра Пентагоном американского военного присутствия в Европе, результаты которого ожидаются в декабре. Ранее в этом году Вашингтон уже вывел из состава сил, доступных НАТО, стратегические бомбардировщики, истребители, беспилотники, подводные лодки и военные корабли. Европейские союзники опасаются, что США могут также сократить критически важные возможности, в том числе тяжелую транспортную авиацию.

Отдельной темой станет баланс между беспилотными системами и традиционными вооружениями, такими как танки и артиллерия. Франция предусмотрела около 8,4 млрд евро на дроны и барражирующие боеприпасы, а Германия в следующем году создает первый специализированный полк беспилотников. Союзники также будут изучать опыт Украины в использовании воздушных, морских и наземных дронов, противовоздушной обороны, ракет и системы управления боем Delta.

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