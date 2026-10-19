泰国大众快速交通局（MRTA）计划在五个府发展轨道公共交通，分别是清迈、普吉、呵叻、彭世洛和宋卡。据《曼谷邮报》报道，该倡议旨在改善交通连接、吸引投资，并支持曼谷以外地区的经济增长。

地区项目

泰国政府和交通部已将区域大运量交通项目的职责交给MRTA。该机构表示，每个项目都将分别就可行性、成本效益、环境影响以及对当地居民的益处进行评估。

评估还将考虑城市规划、地理、天气、现有交通网络以及居民的出行习惯等特点。MRTA认为，要吸引乘客，新线路与现有公共交通和基础设施之间的有效衔接十分重要。

合艾单轨铁路

作为区域项目的一个例子，MRTA提到了宋卡府合艾市拟议建设的单轨铁路系统。该项目最初由宋卡府行政组织开发。规划包括一条长12.54公里、设有21座车站的线路，将连接Khlong Hwa路口与小巴终点站。

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MRTA正在等待一项法令草案获得王室批准，该法令将赋予其在宋卡运营轨道交通的权力。法令生效后，该机构计划委托重新审查可行性研究并进行重新设计，以考虑城市建设变化以及2025年合艾发生的大规模洪灾的经验。若完成必要的规划和审批程序，该线路暂定于2035年开通。

对于清迈、普吉和呵叻，MRTA已经提交了拟议路线的信息，以便与现有交通规划协调。在彭世洛，该机构已完成对任务书的审查，以聘请顾问对拟议的红线进行评估和设计，并考虑到计划中的高速铁路而修订项目时间表。

此外，MRTA希望加强未来网络的财务可持续性：发展车站周边的商业机会、改善换乘枢纽并与私营企业合作。该机构将车站视为不仅是乘客上下车的地点，也是连接交通、商业和社区的中心。

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