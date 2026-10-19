以色列总理本雅明·内塔尼亚胡提出了一项新的国家安全学说，优先采取先发制人打击、强化威慑并在边境沿线设立缓冲区。这份包含10项原则的三页文件在定于10月27日举行的议会选举前九天公布，阿纳多卢通讯社报道。

先发制人打击与缓冲区

这项名为《总理本雅明·内塔尼亚胡安全学说》的文件在国家安全委员会参与下制定，并发布在以色列政府网站上。内塔尼亚胡表示，以色列在加沙、黎巴嫩、也门和伊朗的行动消除了遭受核毁灭的直接威胁，并削弱了环绕该国、与伊朗结盟的力量网络。

拟议原则包括打击正在出现的威胁、发展情报和预警系统、保持军事优势以及扩大国内武器生产。该文件还规定投资人工智能、量子计算和太空能力。文件没有具体说明可能在哪里设立缓冲区，也没有说明将涉及哪些邻国领土。

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反对派批评

反对派领导人亚伊尔·拉皮德称该文件肤浅且奇怪，表示它像是由免费版人工智能聊天机器人生成的文本。拉皮德还批评内塔尼亚胡拒绝成立官方委员会，调查与哈马斯组织于2023年10月袭击以色列有关的失误。

以色列国防军前总参谋长、反对党“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特称，这项学说是写满口号的几页纸，并指责总理在安全政策中制造了战略真空。他表示，在选举前夕发布该文件意在转移人们对政府行为的注意力。艾森科特称，由反对派组建的政府将在上任后150天内制定并批准正式的国家安全战略。

在介绍期间，内塔尼亚胡还展示了地区威胁和关系图。其中一张图将土耳其、沙特阿拉伯、埃及和巴基斯坦归为“逊尼派钻石联盟”。与此同时，介绍并未说明内塔尼亚胡是否将所有这些国家视为对手，也未说明这是否指正式的军事联盟。

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