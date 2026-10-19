Premier Izraela Binjamin Netanjahu przedstawił nową doktrynę bezpieczeństwa narodowego, która zakłada priorytet dla uderzeń wyprzedzających, wzmocnienie odstraszania oraz tworzenie stref buforowych wzdłuż granic. Trzystronicowy dokument zawierający 10 zasad opublikowano dziewięć dni przed wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 27 października, informuje Anadolu Agency.

Uderzenia wyprzedzające i strefy buforowe

Doktryna zatytułowana „Doktryna bezpieczeństwa premiera Binjamina Netanjahu” została przygotowana z udziałem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i opublikowana na stronie internetowej izraelskiego rządu. Netanjahu oświadczył, że operacje Izraela w Gazie, Libanie, Jemenie i Iranie wyeliminowały bezpośrednie zagrożenie nuklearną zagładą oraz osłabiły sieć sił sprzymierzonych z Iranem wokół kraju.

Wśród proponowanych zasad są uderzenia w pojawiające się zagrożenia, rozwój wywiadu i systemów wczesnego ostrzegania, utrzymanie przewagi wojskowej oraz zwiększanie krajowej produkcji uzbrojenia. Dokument przewiduje również inwestycje w sztuczną inteligencję, obliczenia kwantowe i zdolności kosmiczne. Nie precyzuje, gdzie dokładnie mogą zostać utworzone strefy buforowe ani których sąsiednich terytoriów miałoby to dotyczyć.

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Krytyka opozycji

Lider opozycji Jair Lapid nazwał dokument powierzchownym i dziwnym, twierdząc, że przypomina tekst stworzony przez bezpłatną wersję chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Lapid skrytykował także odmowę Netanjahu utworzenia oficjalnej komisji do zbadania błędów związanych z atakiem Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku.

Były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela i lider opozycyjnej partii Jasz ar, Gadi Eisenkot, nazwał doktrynę stronami wypełnionymi hasłami i oskarżył premiera o stworzenie strategicznej próżni w polityce bezpieczeństwa. Jego zdaniem publikacja dokumentu w przededniu wyborów ma odwrócić uwagę od działań rządu. Eisenkot oświadczył, że rząd utworzony przez opozycję przygotuje i zatwierdzi formalną strategię bezpieczeństwa narodowego w ciągu 150 dni od objęcia urzędu.

Podczas prezentacji Netanjahu pokazał również schematy regionalnych zagrożeń i relacji. Na jednym z nich Turcję, Arabię Saudyjską, Egipt i Pakistan połączono pod nazwą „Sunnicki Diamentowy Sojusz”. Jednocześnie prezentacja nie wyjaśniała, czy Netanjahu uważa wszystkie te kraje za przeciwników ani czy chodzi o formalne sojusze wojskowe.

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