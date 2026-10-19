Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил новую доктрину национальной безопасности, предусматривающую приоритет превентивных ударов, усиление сдерживания и создание буферных зон вдоль границ. Трехстраничный документ с 10 принципами был опубликован за девять дней до парламентских выборов, назначенных на 27 октября, сообщает Anadolu Agency.

Превентивные удары и буферные зоны

Доктрина под названием «Доктрина безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху» была подготовлена при участии Совета национальной безопасности и опубликована на сайте правительства Израиля. Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Газе, Ливане, Йемене и Иране устранили непосредственную угрозу ядерного уничтожения и ослабили сеть союзных Ирану сил вокруг страны.

Среди предлагаемых принципов — удары по возникающим угрозам, развитие разведки и систем раннего предупреждения, сохранение военного превосходства и наращивание внутреннего производства вооружений. Документ также предусматривает инвестиции в искусственный интеллект, квантовые вычисления и космические возможности. В нем не уточняется, где именно могут быть созданы буферные зоны и каких соседних территорий это коснется.

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Критика оппозиции

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал документ поверхностным и странным, заявив, что он напоминает текст, созданный бесплатной версией чат-бота с искусственным интеллектом. Лапид также раскритиковал отказ Нетаньяху создать официальную комиссию для расследования просчетов, связанных с нападением группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля и лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот назвал доктрину страницами, заполненными лозунгами, и обвинил премьера в создании стратегического вакуума в политике безопасности. По его словам, публикация документа накануне выборов призвана отвлечь внимание от действий правительства. Айзенкот заявил, что правительство, сформированное оппозицией, подготовит и утвердит формальную стратегию национальной безопасности в течение 150 дней после вступления в должность.

Во время презентации Нетаньяху также показал схемы региональных угроз и взаимоотношений. На одной из них Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан были объединены под названием «Суннитский алмазный альянс». В то же время презентация не объясняла, считает ли Нетаньяху все эти страны противниками и идет ли речь о формальных военных союзах.

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