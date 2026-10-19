Прем’єр Нетаньягу представив нову доктрину безпеки — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу представив нову доктрину національної безпеки, яка передбачає пріоритет превентивних ударів, посилення стримування та створення буферних зон уздовж кордонів. Тристорінковий документ із 10 принципами оприлюднили за дев’ять днів до парламентських виборів, призначених на 27 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

Превентивні удари і буферні зони

Доктрину під назвою «Доктрина безпеки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу» підготували за участю Ради національної безпеки та опублікували на сайті уряду Ізраїлю. Нетаньягу заявив, що операції Ізраїлю в Газі, Лівані, Ємені та Ірані усунули безпосередню загрозу ядерного знищення й послабили мережу союзних Ірану сил навколо країни.

Серед запропонованих принципів — удари по загрозах, що виникають, розвиток розвідки та систем раннього попередження, збереження військової переваги і нарощування внутрішнього виробництва озброєнь. Документ також передбачає інвестиції у штучний інтелект, квантові обчислення та космічні можливості. Він не уточнює, де саме можуть створюватися буферні зони і яких сусідніх територій це стосуватиметься.

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Критика опозиції

Лідер опозиції Яїр Лапід назвав документ поверхневим і дивним, заявивши, що він нагадує текст, створений безкоштовною версією чатбота зі штучним інтелектом. Лапід також розкритикував відмову Нетаньягу створити офіційну комісію для розслідування прорахунків, пов’язаних із нападом угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Колишній начальник Генерального штабу армії Ізраїлю та лідер опозиційної партії «Яшар» Ґаді Айзенкот назвав доктрину сторінками, заповненими гаслами, і звинуватив прем’єра у створенні стратегічного вакууму в політиці безпеки. За його словами, публікація документа напередодні виборів має відвернути увагу від дій уряду. Айзенкот заявив, що уряд, сформований опозицією, підготує та схвалить формальну стратегію національної безпеки протягом 150 днів після вступу на посаду.

Під час презентації Нетаньягу також показав схеми регіональних загроз і взаємин. На одній із них Туреччину, Саудівську Аравію, Єгипет і Пакистан було об’єднано під назвою «Сунітський діамантовий альянс». Водночас презентація не пояснювала, чи вважає Нетаньягу всі ці країни противниками та чи йдеться про формальні військові союзи.

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