法国的一次网络攻击使身份不明的攻击者能够远程提高包括Intermarché和Carrefour在内的超市冰箱温度。由于食品解冻和牛奶变质，数百家零售商被迫销毁商品。正如Politico Europe报道所称，法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼亲自处理了该事件的后果，欧盟层面则协调了信息交流。

易受攻击的制冷系统

攻击者的身份及其动机目前尚不清楚。网络安全专家认为，攻击者很可能采用了传统方法，并利用了不必要地连接到互联网的设备。

Claroty此前在Danfoss的一款产品中发现了软件漏洞。Danfoss是法国攻击目标所涉及的制冷设备制造商之一。Danfoss于2025年修复了这一问题。

事件发生后，法国当局评估了还有哪些领域可能依赖温度控制系统。其中包括流感疫苗接种活动期间的疫苗储存。没有关于针对此类系统的攻击的报道。

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同一周，荷兰和比利时的超市也发生了与法国攻击无关的单独网络事件，尽管其影响有限。荷兰食品安全部长西尔维奥·埃尔肯斯指出，这些事件显示了食品供应链对IT和网络系统的依赖。

攻击可能仍在持续

法国和德国网络安全机构警告称，攻击可能仍在持续。希腊网络安全机构和一个行业追踪平台报告称，数百台设备仍连接到互联网。专家估计，此类设备的数量正在减少，但并非所有设备都一定易受攻击。

先进人工智能模型的广泛普及可能会加快网络攻击并降低其成本。Claroty表示，其在28分钟内以6美元的成本复现了Danfoss设备最初的漏洞。同时，专家强调，保护关键基础设施首先需要基本的网络安全措施，而不只是使用人工智能。

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