15 октября Верховный суд Индии попросил Избирательную комиссию страны ответить на обвинения в том, что в ходе пересмотра избирательных списков из них было исключено большое количество граждан, имеющих право голоса. The Japan Times сообщает об этом на фоне протестов в Нью-Дели и требований оппонентов премьер-министра Нарендры Моди отправить в отставку главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара.

Критики утверждают, что обновление избирательных реестров, проводимое раз в 20 лет, может несправедливо лишить права голоса миллионы избирателей и навредить оппозиции. В то же время издание отмечает, что доказательства этих утверждений остаются неясными. Дополнительное внимание к ситуации привлекла публикация Indian Express: по ее данным, Кумар не учел возражения двух других членов Избирательной комиссии относительно процедуры.

Протесты и задержания в столице

Правительство Индии ответило на новую волну протестов массовыми задержаниями, арестами лидеров Cockroach Janta Party (CJP) и частичными ограничениями в столице. Центральные районы Нью-Дели более недели находились под усиленной охраной, с ограничениями на проведение публичных собраний. Часть дорог возле одного из самых загруженных торговых районов открыли в выходные, однако баррикады и тысячи силовиков в городе остались.

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Основатель CJP Абхиджит Дипке заявил агентству ANI, что длительное задержание двух лидеров организации является попыткой запугивания. «Однако нас не запугают, и мы не отступим», — сказал он.

Реакция властей и изменения процедуры

Правящая партия Бхаратия джаната парти неоднократно поддерживала Избирательную комиссию и пересмотр реестров. Официально процедура должна удалить из списков умерших, дубликаты и лиц, не имеющих права голоса. Министр обороны Раджнатх Сингх обвинил участников протестов в использовании молодежи для «политики хаоса» и заявил, что их цель якобы не заключается в избирательной реформе.

Избирательная комиссия в последнее время объявила о нескольких процедурных изменениях: согласилась публиковать протоколы заседаний, смягчила отдельные требования к проверке избирателей, продлила сроки обжалования исключений в Дели и штате Махараштра, а также создала группу для проверки программного обеспечения регистрации. Лица, исключенные в ходе предыдущих пересмотров, могут обращаться за восстановлением в списках. Верховный суд ранее разрешил продолжить пересмотр реестров.

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