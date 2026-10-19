Podczas dorocznego spotkania Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) w Hobart w Australii ambasador Ukrainy Wasyl Myrosznyczenko oświadczył, że ukraiński naukowiec Leonid Pszenycznow przebywa w rosyjskim więzieniu od ponad roku. Jak podaje ABC News, ambasador powiedział, że 71-letni naukowiec jest przetrzymywany w Symferopolu, a jego stan zdrowia budzi poważne obawy.

Zatrzymanie na okupowanym Krymie

Leonid Pszenycznow został zatrzymany we wrześniu 2025 roku na Krymie, tymczasowo okupowanym przez Rosję i będącym częścią Ukrainy, przed ubiegłorocznym spotkaniem CCAMLR. Rosja, państwo-agresor, oskarżyła go o zdradę stanu z powodu badań wspierających działania na rzecz ochrony przyrody w Antarktyce.

W dokumencie dotyczącym aresztowania, z którym zapoznało się ABC News, wskazano, że takie działania mogły zaszkodzić rosyjskiemu połowowi kryla. Dokument wspominał także o rzekomej utracie możliwości wydobywania zasobów ropy naftowej w tym rejonie, choć wydobycie surowców mineralnych w Antarktyce jest zakazane na mocy Traktatu Antarktycznego.

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Apel o uwolnienie

Myrosznyczenko zaznaczył, że Pszenycznow reprezentował Ukrainę w CCAMLR od 1996 roku. Według ambasadora zarzuty opierają się na pracy naukowej uczonego jako członka ukraińskiej delegacji oraz na dokumentach przedłożonych przez Ukrainę komisji.

Ambasador wezwał członków CCAMLR do poparcia żądania natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Pszenycznowa, a także zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Podczas ubiegłorocznego spotkania CCAMLR Australia wyraziła poważne zaniepokojenie aresztowaniem naukowca.

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