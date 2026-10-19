W Brazylii koalicja prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy zwróciła się do Najwyższego Sądu Wyborczego (TSE) z prośbą o zapewnienie bezpłatnego transportu i osobiste powiadomienie wyborców, których lokale wyborcze zmieniły adres przed drugą turą wyborów prezydenckich 25 października. Informuje o tym The Rio Times.

Wniosek został złożony przez koalicję Brasil Pronto Pra Mais 17 października. Domaga się ona, aby regionalne sądy wyborcze w ciągu 48 godzin opublikowały pełną listę przeniesionych obwodów wyborczych, ze wskazaniem starych i nowych adresów. Kampania zabiega również o indywidualne powiadomienia za pośrednictwem aplikacji e-Título, WhatsAppa, SMS-ów lub poczty elektronicznej.

Ponad 4 tysiące przeniesionych obwodów

Wymiar sprawiedliwości wyborczej zmienił adresy 4352 obwodów wyborczych, co stanowi około 0,87% ich łącznej liczby w kraju. Najwięcej takich zmian odnotowano w stanie São Paulo — 982 obwody. W stanie Minas Gerais przeniesiono 514 obwodów, w stanie Rio de Janeiro — 431, a w Bahii — 312.

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Według TSE lokale wyborcze przenoszono z powodu remontów budynków, prac nad poprawą dostępności oraz szkód spowodowanych przez deszcze. Kampania Luli twierdzi, że informacje o nowych adresach były dostępne głównie na stronach internetowych i w aplikacjach, co jej zdaniem mogło wpłynąć na absencję w pierwszej turze.

Propozycja dotycząca transportu

Koalicja prosi również TSE o koordynację z gminami bezpłatnego przewozu wyborców z ich społeczności do nowych lokali wyborczych. Osobno proponuje się zapewnienie specjalnego transportu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Sąd wyborczy zaleca obywatelom sprawdzanie swojego lokalu wyborczego za pośrednictwem e-Título lub stron internetowych regionalnych sądów wyborczych. Według publikacji nowe miejsca głosowania dotyczą około 592 tysięcy wyborców. The Rio Times poinformował również, że do wieczora 18 października nie znalazł oficjalnej odpowiedzi TSE na wniosek kampanii.

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