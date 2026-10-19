В Бразилии коалиция президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы обратилась в Высший избирательный суд (TSE) с просьбой обеспечить бесплатный транспорт и персонально уведомить избирателей, чьи избирательные участки изменили адрес перед вторым туром президентских выборов 25 октября. Об этом сообщает The Rio Times.

Ходатайство было подано коалицией Brasil Pronto Pra Mais 17 октября. Она просит региональные избирательные суды в течение 48 часов опубликовать полный перечень перенесённых избирательных секций с указанием старых и новых адресов. Кампания также добивается индивидуальных уведомлений через приложение e-Título, WhatsApp, SMS или электронную почту.

Более 4 тысяч перенесённых секций

Избирательная юстиция изменила адреса 4352 избирательных секций, что составляет около 0,87% от их общего числа в стране. Больше всего таких изменений зафиксировано в штате Сан-Паулу — 982 секции. В штате Минас-Жерайс перенесли 514 секций, в штате Рио-де-Жанейро — 431, в Баии — 312.

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По данным TSE, участки переносили из-за ремонта зданий, работ по улучшению доступности и повреждений вследствие дождей. Кампания Лулы заявляет, что информация о новых адресах была доступна преимущественно на сайтах и в приложениях, что, по её мнению, могло повлиять на неявку в первом туре.

Предложение по транспорту

Коалиция также просит TSE координировать с муниципалитетами бесплатную перевозку избирателей от общин к новым избирательным участкам. Отдельно предлагается предусмотреть специальный транспорт для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Избирательный суд рекомендует гражданам проверять свой участок через e-Título или сайты региональных избирательных судов. По данным издания, новые места голосования касаются примерно 592 тысяч избирателей. The Rio Times также сообщило, что по состоянию на вечер 18 октября не нашло официального ответа TSE на ходатайство кампании.

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