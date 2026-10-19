Самолет Austrian Airlines, выполнявший рейс OS82 из Тель-Авива в Вену, экстренно приземлился в столице Болгарии Софии из-за сообщения о возможной бомбе на борту. На борту Airbus A320 находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

Истребители сопровождали самолет

Как сообщает Anadolu Agency, экипаж получил предупреждение во время полета возле румынской границы и решил изменить маршрут на Софию. Министерство обороны Болгарии заявило, что для сопровождения лайнера в воздух подняли истребители МиГ-29. Операцию координировали с Объединенным центром воздушных операций НАТО в Испании.

После посадки пассажиров эвакуировали, а болгарские службы начали проверку самолета. Авиакомпания заявила, что после завершения осмотра пассажиров пересадят на альтернативные рейсы.

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Сообщение поступило после вылета

Израильский сайт Ynet сообщил, что Austrian Airlines получила предупреждение от гражданина Австрии уже после того, как самолет покинул Израиль. По данным издания, человек, сообщивший об угрозе, не находился на борту. Пассажирам также сообщили об анонимном сообщении, из-за которого рейс изменил курс.

Среди пассажиров была делегация молодых людей, которая должна была выступить в ООН, пишет Ynet. Издание отметило, что предварительные данные указывали на возможность ложного сообщения, однако результаты проверки на момент публикации официально не объявлялись.

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