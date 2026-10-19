Samolot Austrian Airlines, wykonujący lot OS82 z Tel Awiwu do Wiednia, awaryjnie wylądował w Sofii, stolicy Bułgarii, po otrzymaniu informacji o możliwej bombie na pokładzie. Na pokładzie Airbusa A320 było 51 pasażerów i sześciu członków załogi.

Myśliwce eskortowały samolot

Jak podaje Anadolu Agency, załoga otrzymała ostrzeżenie podczas lotu w pobliżu granicy z Rumunią i zdecydowała o zmianie trasy do Sofii. Ministerstwo Obrony Bułgarii oświadczyło, że do eskorty samolotu poderwano myśliwce MiG-29. Operację koordynowano z Połączonym Centrum Operacji Powietrznych NATO w Hiszpanii.

Po lądowaniu pasażerów ewakuowano, a bułgarskie służby rozpoczęły kontrolę samolotu. Linie lotnicze oświadczyły, że po zakończeniu kontroli pasażerowie zostaną przeniesieni na alternatywne loty.

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Informacja nadeszła po starcie

Izraelski portal Ynet poinformował, że Austrian Airlines otrzymały ostrzeżenie od obywatela Austrii już po tym, jak samolot opuścił Izrael. Według portalu osoba, która zgłosiła zagrożenie, nie znajdowała się na pokładzie. Pasażerom również powiedziano o anonimowej informacji, przez którą lot zmienił kurs.

Wśród pasażerów była delegacja młodych ludzi, która miała wystąpić w ONZ, pisze Ynet. Portal zaznaczył, że wstępne dane wskazywały na możliwość fałszywego zgłoszenia, jednak wyniki kontroli w momencie publikacji nie zostały oficjalnie ogłoszone.

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