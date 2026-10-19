在巴西，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦所属联盟已向最高选举法院（TSE）提出请求，要求提供免费交通，并对投票站地址在10月25日总统选举第二轮投票前发生变更的选民进行个人通知。The Rio Times报道。

该请求由Brasil Pronto Pra Mais联盟于10月17日提交。该联盟要求地区选举法院在48小时内公布迁移投票分区的完整名单，并标明旧址和新址。竞选团队还要求通过e-Título应用程序、WhatsApp、短信或电子邮件发送个人通知。

超过4000个分区被迁移

选举司法机构更改了4352个投票分区的地址，约占该国投票分区总数的0.87%。此类变更最多的是圣保罗州，共982个分区。米纳斯吉拉斯州迁移了514个分区，里约热内卢州为431个，巴伊亚州为312个。

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根据TSE的数据，投票站迁移是由于建筑维修、改善无障碍条件的工程以及降雨造成的损坏。卢拉的竞选团队表示，新地址信息主要通过网站和应用程序提供，其认为这可能影响了第一轮投票的缺席率。

交通方案

该联盟还请求TSE与各市政府协调，为选民从社区前往新的投票站提供免费交通。另有提议为老年人和残疾人提供专门交通服务。

选举法院建议公民通过e-Título或地区选举法院的网站查询自己的投票站。据该媒体报道，新的投票地点涉及约59.2万名选民。The Rio Times还报道称，截至10月18日晚，该媒体尚未找到TSE对竞选团队请求的正式回应。

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