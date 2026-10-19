Korea Południowa zajęła 27. miejsce w ogólnym rankingu dobrostanu dzieci wśród krajów o wysokich dochodach. Jednocześnie kraj zajął trzecie miejsce pod względem umiejętności dzieci, lecz znalazł się pod koniec listy w zakresie wskaźników zdrowia fizycznego i dobrostanu psychicznego, informuje Korea Herald, powołując się na raport UNICEF Innocenti Report Card.

Wyniki według poszczególnych wskaźników

W 2026 roku Korea Południowa zajęła trzecie miejsce pod względem umiejętności dzieci. Jej pozycja w tej kategorii poprawiła się w porównaniu z 11. miejscem w 2020 roku i czwartym miejscem w 2025 roku.

Natomiast pod względem zdrowia fizycznego dzieci kraj zajął 30. miejsce, a pod względem dobrostanu psychicznego — 34. miejsce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak oceniano dobrostan dzieci

Zdrowie fizyczne w raporcie oceniano na podstawie wskaźnika śmiertelności dzieci oraz odsetka dzieci z nadwagą. Wskaźnik dobrostanu psychicznego uwzględniał zadowolenie z życia i poziom samobójstw. Umiejętności określano na podstawie wyników PISA w czytaniu, matematyce i umiejętnościach społecznych.

Pierwsze miejsce w ogólnym rankingu zajęła Holandia, za którą uplasowały się Dania i Francja. Japonia zajęła trzecie miejsce pod względem zdrowia fizycznego dzieci i miała najniższy odsetek nadwagi — 16%.

Czytaj nas na