Южная Корея заняла 27-е место в общем рейтинге благополучия детей среди стран с высоким уровнем дохода. В то же время страна заняла третье место по навыкам детей, но оказалась в конце списка по показателям физического здоровья и психического благополучия, сообщает Korea Herald со ссылкой на доклад UNICEF Innocenti Report Card.

Результаты по отдельным показателям

В 2026 году Южная Корея заняла третье место по навыкам детей. Ее позиция в этой категории улучшилась по сравнению с 11-м местом в 2020 году и четвертым — в 2025 году.

В то же время по физическому здоровью детей страна стала 30-й, а по психическому благополучию — 34-й.

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Как оценивали благополучие детей

Физическое здоровье в докладе оценивали по уровню детской смертности и доле детей с избыточным весом. Показатель психического благополучия учитывал удовлетворенность жизнью и уровень самоубийств. Навыки определяли по результатам PISA по чтению, математике и социальным навыкам.

Первое место в общем рейтинге заняли Нидерланды, за ними расположились Дания и Франция. Япония стала третьей по физическому здоровью детей и имела самый низкий уровень избыточного веса — 16%.

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