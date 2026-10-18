Republika Południowej Afryki będzie na listopadowej konferencji klimatycznej COP31 zabiegać o ustanowienie celu potrojenia finansowania adaptacji do zmian klimatu do 2035 roku. Do pozostałych priorytetów kraju należą praktyczne wdrożenie globalnego celu w zakresie adaptacji oraz wystarczające finansowanie strat i szkód, informuje Daily Maverick.

Skutki powodzi i zagrożenie suszą

Minister leśnictwa, rybołówstwa i środowiska David Mnyer oświadczył, że adaptacja i zwiększanie odporności należą do głównych kierunków działań RPA. Według niego Afryka odpowiada za zaledwie 4% światowych emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy kraje kontynentu ponoszą dotkliwe skutki burz, powodzi i susz.

W styczniu historyczne powodzie w prowincjach Limpopo i Mpumalanga pochłonęły co najmniej 30 ofiar, uszkodziły tysiące domów i spowodowały straty w infrastrukturze sięgające miliardów randów. Cztery miesiące później powodzie w Prowincji Przylądkowej Zachodniej doprowadziły do śmierci 11 osób, przesiedlenia ponad 200 tys. mieszkańców oraz strat w sektorze rolnym.

Jak zauważa publikacja, rozwijające się Super El Niño może przynieść gorętsze i bardziej suche lato z suszami, pożarami naturalnymi, niedoborami wody, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego oraz chorobami związanymi z upałami.

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Wniosek do funduszu strat i szkód

RPA złożyła wniosek o 20 mln dolarów do Funduszu Reagowania na Straty i Szkody na odbudowę dotkniętych styczniowymi powodziami krajobrazów ochrony przyrody powiązanych z Parkiem Narodowym Krugera. Łącznie 119 krajów złożyło do funduszu ponad 170 wniosków o finansowanie.

Zastępca dyrektora generalnego Departamentu Leśnictwa, Rybołówstwa i Środowiska Maesela Kekana zaznaczył, że dostępne zasoby znacząco nie odpowiadają potrzebom związanym z utrzymującymi się stratami i szkodami. RPA będzie również dążyć do pozyskiwania środków z innych instytucji finansowych poza mechanizmami Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.

Ocena globalnych działań klimatycznych

Na COP31 ma rozpocząć się drugi Globalny Przegląd realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego — dwuletni proces oceny postępów krajów, który ma wpłynąć na kolejną rundę ustalonych na poziomie krajowym wkładów. Mnyer oświadczył, że ocena powinna obejmować nie tylko redukcję emisji, lecz także finansowanie klimatyczne, transfer technologii, budowanie zdolności krajów rozwijających się oraz reagowanie na straty i szkody.

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