Okupacyjny Międzyrejonowy Sąd Woroszyłowski w zajętej przez Rosjan Doniecku skazał prorosyjską blogerkę i byłą ukraińską adwokatkę Tetianę Montian na półtora roku kolonii o ogólnym reżimie. Została uznana za winną publicznego nawoływania do działalności ekstremistycznej poprzez wypowiedzi dotyczące zwolenników rosyjskich władz.



Obrona Montian zamierza zaskarżyć wyrok. Ponadto sąd zakazał jej prowadzenia stron internetowych przez okres dwóch lat.

Podstawą do wszczęcia postępowania karnego były wypowiedzi blogerki na temat tzw. „ochranoty”. Tym słowem Montian określała zwolenników rosyjskich władz, którzy jej zdaniem rezygnują z własnego stanowiska i zmieniają poglądy w zależności od opinii kierownictwa.

Według informacji rosyjskich mediów, podczas transmisji w grudniu 2022 roku Montian poparła komentarz widza dotyczący konieczności rozprawienia się z „ochranotą” bez żadnych skrupułów.

Rosyjskie śledztwo uznało te słowa za publiczne nawoływanie do aktów przemocy wobec określonej grupy społecznej. Ekspertyza językowa, na której opierał się akt oskarżenia, zdefiniowała „ochranotę” jako odrębną grupę osób.

Jednocześnie Montian nie przyznała się do winy. Jej obrona twierdziła, że słowo to nie ma ustalonego znaczenia we współczesnych słownikach, a w kontekście wypowiedzi blogerki odnosiło się do konformistów i osób zmieniających przekonania dla własnej korzyści.

Sama Montian i jej zwolennicy twierdzili również, że pod słowem „moczyć” miała na myśli blokowanie botów w komentarzach, a nie przemoc fizyczną.

Przypomnijmy, że Montian, która po rozpoczęciu pełnej inwazji poparła Rosję, ogłosiła konflikt z rosyjskimi służbami specjalnymi i oskarżyła FSB o prześladowanie.

Rosyjska propagandystka Tetiana Montian została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu adwokata na Ukrainie na mocy decyzji komisji kwalifikacyjno-dyscyplinarnej adwokatury obwodu żytomierskiego.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała cztery osoby zajmujące się agitacją prorosyjską.