Российский суд отправил за решетку сторонницу войны против Украины Татьяну Монтян

Оккупационный Ворошиловский межрайонный суд захваченного россиянами Донецка приговорил пророссийскую блогершу и бывшую украинскую адвокатку Татьяну Монтян к полутора годам колонии общего режима. Ее признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за высказываний в адрес сторонников российских властей.



Защита Монтян намерена обжаловать приговор. Кроме того, суд запретил ей в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы.

Основанием для уголовного преследования стали высказывания блогерши о так называемой «охраноте». Этим словом Монтян называла сторонников российской власти, которые, по её мнению, отказываются от собственной позиции и меняют взгляды в зависимости от мнения руководства.

По информации российских изданий, во время трансляции в декабре 2022 года Монтян поддержала комментарий зрителя о необходимости расправляться с «охранотой» без малейшего сожаления.

Российское следствие расценило эти слова как публичный призыв к насильственным действиям против определенной социальной группы. Лингвистическая экспертиза, на которую опиралось обвинение, определила «охраноту» как отдельную группу людей.

В то же время Монтян вину не признала. Её защита настаивала, что это слово не имеет устоявшегося значения в современных словарях, а в контексте высказываний блогерши означало приспособленцев и людей, которые меняют убеждения ради собственной выгоды.

Сама Монтян и её сторонники также утверждали, что под словом «мочить» она подразумевала блокировку ботов в комментариях, а не физическое насилие.

Напомним, что Монтян, которая после начала полномасштабного вторжения поддержала Россию, заявила о конфликте с российскими спецслужбами и обвинила ФСБ в преследовании.

Российскую пропагандистку Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине по решению квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Житомирской области.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала четырёх человек, занимавшихся пророссийской агитацией.