Южно-Африканская Республика на климатической конференции COP31 в ноябре будет добиваться установления ориентира по утроению финансирования адаптации к изменению климата к 2035 году. Среди других приоритетов страны — практическое внедрение глобальной цели по адаптации и достаточное финансирование потерь и ущерба, сообщает Daily Maverick.

Последствия наводнений и угроза засухи

Министр лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Дэвид Мньер заявил, что адаптация и повышение устойчивости являются одними из главных направлений для ЮАР. По его словам, на Африку приходится лишь 4% мировых выбросов парниковых газов, в то время как страны континента испытывают тяжелые последствия штормов, наводнений и засух.

В январе исторические наводнения в провинциях Лимпопо и Мпумаланга унесли жизни как минимум 30 человек, повредили тысячи домов и нанесли инфраструктуре ущерб на миллиарды рандов. Четыре месяца спустя наводнения в Западно-Капской провинции привели к гибели 11 человек, перемещению более 200 тысяч жителей и потерям для аграрного сектора.

Как отмечает издание, развивающийся Супер-Эль-Ниньо может принести более жаркое и засушливое лето с засухами, природными пожарами, дефицитом воды, отсутствием продовольственной безопасности и заболеваниями, связанными с жарой.

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Заявка в фонд потерь и ущерба

ЮАР подала заявку на 20 млн долларов в Фонд реагирования на потери и ущерб для восстановления затронутых январскими наводнениями природоохранных ландшафтов, связанных с Национальным парком Крюгера. В общей сложности 119 стран подали в фонд более 170 заявок на финансирование.

Заместитель генерального директора Департамента лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Маэсела Кекана отметил, что имеющиеся ресурсы существенно не соответствуют потребностям, связанным с продолжающимися потерями и ущербом. ЮАР также будет стремиться привлекать средства других финансовых учреждений вне механизмов Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Оценка глобальных климатических действий

На COP31 должен начаться второй Глобальный обзор выполнения Парижского климатического соглашения — двухлетний процесс оценки прогресса стран, который должен повлиять на следующий раунд определяемых на национальном уровне вкладов. Мньер заявил, что оценка должна охватывать не только сокращение выбросов, но и климатическое финансирование, передачу технологий, наращивание потенциала развивающихся стран и реагирование на потери и ущерб.

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