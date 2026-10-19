В Японии проект рекомендаций Министерства образования предусматривает, что основным форматом учебников в школах останутся бумажные издания. Цифровые версии предлагают использовать в качестве дополнительного и вспомогательного инструмента после введения новых форматов учебников с 2030 учебного года, сообщает Dawn.

Ограничения для младших учеников

Согласно проекту, полностью цифровые учебники не будут разрешены ученикам четвертого класса начальной школы и младше. Для пятиклассников и старших учеников их использование предлагается ограничить преимущественно английским языком и практическими предметами, в частности музыкой и изобразительным искусством.

Гибридные учебники, сочетающие печатный и цифровой форматы, должны стать базовым вариантом для всех классов и предметов. Для учеников пятого класса и старше они будут преимущественно бумажными, а для младших школьников цифровой компонент планируют еще больше ограничить.

Проверка влияния на здоровье и обучение

В июне в Японии приняли изменения в Закон о школьном образовании и связанное законодательство. С 2030 учебного года они предусматривают три формата учебников: гибридный, полностью цифровой и только бумажный. Видео, аудио и другие цифровые материалы будут подлежать государственной сертификации, а их использование станет обязательным.

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Проект рекомендаций предусматривает постоянный мониторинг возможного влияния цифровых учебников на здоровье учащихся, в частности на зрение, а также оценку их влияния на обучение. Форматы учебников могут пересматриваться по итогам исследований в школах. Документ также подчеркивает необходимость обеспечить время для письменных заданий на уроках.

Подход с приоритетом бумажных изданий частично основывается на позиции специалистов по психологии развития. Один из участников экспертной дискуссии отметил, что цифровые версии существенно влияют на детей, чьи когнитивные функции еще развиваются, а другой подчеркнул эффективность бумажных учебников для обучения.

Сроки внедрения

Министерство планирует вынести проект на общественное обсуждение и окончательно утвердить рекомендации до конца года. Новые форматы учебников должны вводиться поэтапно: в начальных школах — с 2030 учебного года, в младших средних школах — с 2031-го, в старших средних школах — с 2032-го. Вопрос использования искусственного интеллекта в учебниках будут рассматривать с учетом результатов исследований; также предусмотрены меры поддержки учащихся с инвалидностью.

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