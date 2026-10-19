日本提议限制学校使用数字教科书——Dawn

日本教育部的一份建议草案规定，纸质版将继续作为学校教科书的主要形式。在自2030学年起引入新的教科书形式后，数字版本拟作为补充和辅助工具使用，Dawn报道。

对低年级学生的限制

根据该草案，完全数字化的教科书将不允许四年级及以下的小学生使用。对于五年级和更高年级学生，其使用范围拟主要限于英语和实践性科目，包括音乐和美术。

结合印刷和数字形式的混合式教科书将成为所有年级和学科的基本选项。对于五年级及以上学生，这类教科书将以纸质版为主；而对低年级小学生，数字部分计划进一步受到限制。

评估对健康和学习的影响

日本于6月通过了对《学校教育法》及相关立法的修订。自2030学年起，修订内容规定三种教科书形式：混合式、完全数字化和纯纸质。视频、音频及其他数字材料将接受政府认证，其使用将成为强制要求。

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建议草案规定持续监测数字教科书可能对学生健康造成的影响，尤其是对视力的影响，并评估其对学习的影响。教科书形式可根据学校研究结果进行调整。该文件还强调，有必要确保课堂上留出完成书面作业的时间。

优先采用纸质版的做法，部分基于发展心理学专家的立场。一名参与专家讨论的人员指出，数字版本会显著影响认知功能仍在发展的儿童；另一名人员则强调了纸质教科书对学习的有效性。

实施时间表

该部门计划将草案提交公众讨论，并在年底前最终批准建议。新教科书形式将分阶段实施：小学自2030学年起实施，初级中学自2031年起实施，高级中学自2032年起实施。关于在教科书中使用人工智能的问题，将结合研究结果加以审议；同时还规定了支持残障学生的措施。

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