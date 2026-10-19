W Japonii projekt zaleceń Ministerstwa Edukacji przewiduje, że papierowe wydania pozostaną podstawowym formatem podręczników w szkołach. Wersje cyfrowe proponuje się wykorzystywać jako dodatkowe i pomocnicze narzędzie po wprowadzeniu nowych formatów podręczników od roku szkolnego 2030, informuje Dawn.

Ograniczenia dla młodszych uczniów

Zgodnie z projektem w pełni cyfrowe podręczniki nie będą dozwolone dla uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej i młodszych. W przypadku piątoklasistów i starszych uczniów proponuje się ograniczyć ich wykorzystanie głównie do języka angielskiego i przedmiotów praktycznych, w tym muzyki oraz sztuk plastycznych.

Hybrydowe podręczniki, łączące format drukowany i cyfrowy, mają stać się podstawową opcją dla wszystkich klas i przedmiotów. Dla uczniów piątej klasy i starszych będą one przeważnie papierowe, natomiast dla młodszych uczniów komponent cyfrowy ma zostać jeszcze bardziej ograniczony.

Ocena wpływu na zdrowie i naukę

W czerwcu w Japonii przyjęto zmiany w ustawie o edukacji szkolnej i powiązanych przepisach. Od roku szkolnego 2030 przewidują one trzy formaty podręczników: hybrydowy, w pełni cyfrowy i wyłącznie papierowy. Materiały wideo, audio i inne materiały cyfrowe będą podlegać certyfikacji państwowej, a ich stosowanie stanie się obowiązkowe.

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Projekt zaleceń przewiduje stałe monitorowanie możliwego wpływu cyfrowych podręczników na zdrowie uczniów, w szczególności na wzrok, a także ocenę ich wpływu na naukę. Formaty podręczników mogą być rewidowane na podstawie wyników badań w szkołach. Dokument podkreśla również konieczność zapewnienia czasu na zadania pisemne podczas lekcji.

Podejście nadające priorytet wydaniom papierowym częściowo opiera się na stanowisku specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej. Jeden z uczestników eksperckiej dyskusji stwierdził, że wersje cyfrowe znacząco wpływają na dzieci, których funkcje poznawcze wciąż się rozwijają, a inny podkreślił skuteczność papierowych podręczników w nauce.

Harmonogram wdrażania

Ministerstwo planuje poddać projekt konsultacjom publicznym i ostatecznie zatwierdzić zalecenia do końca roku. Nowe formaty podręczników mają być wprowadzane etapami: w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2030, w szkołach średnich niższego szczebla od 2031 roku, a w szkołach średnich wyższego szczebla od 2032 roku. Kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji w podręcznikach będzie rozpatrywana z uwzględnieniem wyników badań; przewidziano także środki wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

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