南非将在11月举行的COP31气候大会上推动设定一项目标，即到2035年将气候变化适应资金增加两倍。该国的其他优先事项包括切实落实全球适应目标，以及为损失和损害提供充足资金，《每日新闻报》报道。

洪灾后果与干旱威胁

林业、渔业和环境部长戴维·姆涅尔表示，适应和增强韧性是南非的主要工作方向之一。他说，非洲仅占全球温室气体排放量的4%，但非洲大陆各国正遭受风暴、洪水和干旱的严重后果。

今年1月，林波波省和普马兰加省的历史性洪灾造成至少30人死亡，数千所房屋受损，并给基础设施造成数十亿兰特的损失。四个月后，西开普省的洪灾导致11人死亡，超过20万居民流离失所，并给农业部门造成损失。

该报指出，正在发展的超级厄尔尼诺现象可能带来更炎热、更干燥的夏季，并伴随干旱、自然火灾、缺水、粮食不安全和与高温相关的疾病。

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向损失和损害基金提交申请

南非已向损失和损害应对基金申请2000万美元，用于修复与克鲁格国家公园相关、受1月洪灾影响的自然保护景观。共有119个国家向该基金提交了170多份融资申请。

林业、渔业和环境部副总干事马埃塞拉·凯卡纳指出，现有资源与持续损失和损害相关的需求严重不匹配。南非还将寻求从《联合国气候变化框架公约》机制之外的其他金融机构筹集资金。

评估全球气候行动

COP31将启动《巴黎气候协定》执行情况的第二次全球盘点——这一为期两年的国家进展评估进程，旨在影响下一轮国家自主贡献。姆涅尔表示，评估不仅应涵盖减排，还应包括气候融资、技术转让、发展中国家能力建设以及对损失和损害的应对。

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