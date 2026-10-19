Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w poniedziałek ostrzeżenie dla osób planujących podróż do Francji z powodu gwałtownych protestów i prawdopodobieństwa dalszych zamieszek. Resort wezwał podróżnych do zachowania ostrożności, unikania demonstracji i stosowania się do poleceń francuskich sił bezpieczeństwa, informuje Anadolu Agency.

Ostrzeżenie dla podróżnych

Na stronie niemieckiego MSZ wskazano, że w najbliższych dniach nie można wykluczyć nowych protestów i możliwych zamieszek. Turystom doradzono również stosowanie się do poleceń francuskich sił bezpieczeństwa.

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Resort zwrócił uwagę na niedawne zmiany we francuskim prawodawstwie. Osoby, które nie opuszczą nielegalnego gwałtownego zgromadzenia po otrzymaniu odpowiedniego wezwania, mogą zostać ukarane grzywną i spotkać się z żądaniami naprawienia szkód.

Protesty w Paryżu

W niedzielę francuska policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko protestującym w centrum Paryża. Stało się to dzień po ogólnokrajowych demonstracjach w związku z kosztami życia, podczas których doszło do przemocy. Według agencji zatrzymano wówczas ponad 2 tysiące osób.

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