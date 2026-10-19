Німеччина попередила туристів про ризик заворушень у Франції — Anadolu Agency

Міністерство закордонних справ Німеччини в понеділок видало попередження для тих, хто планує поїздки до Франції, через насильницькі протести та ймовірність подальших заворушень. Відомство закликало мандрівників бути обережними, уникати демонстрацій і виконувати вказівки французьких сил безпеки, повідомляє Anadolu Agency.

Попередження для мандрівників

На сайті німецького МЗС зазначили, що в найближчі дні не можна виключати нових протестів і можливих заворушень. Туристам також порадили виконувати розпорядження французьких сил безпеки.

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Відомство звернуло увагу на нещодавні зміни у французькому законодавстві. Люди, які не залишать несанкціоновану насильницьку демонстрацію після відповідної вимоги, можуть отримати штрафи та зіткнутися з вимогами відшкодувати збитки.

Протести в Парижі

У неділю французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомет проти протестувальників у центрі Парижа. Це сталося наступного дня після загальнонаціональних демонстрацій через вартість життя, під час яких відбулося насильство. За даними агентства, тоді затримали понад 2 тисячі людей.

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