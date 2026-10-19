Министерство иностранных дел Германии в понедельник выпустило предупреждение для тех, кто планирует поездки во Францию, из-за насильственных протестов и вероятности дальнейших беспорядков. Ведомство призвало путешественников соблюдать осторожность, избегать демонстраций и выполнять указания французских сил безопасности, сообщает Anadolu Agency.

Предупреждение для путешественников

На сайте МИД Германии указали, что в ближайшие дни нельзя исключать новых протестов и возможных беспорядков. Туристам также посоветовали выполнять распоряжения французских сил безопасности.

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Ведомство обратило внимание на недавние изменения во французском законодательстве. Люди, которые не покинут несанкционированную насильственную демонстрацию после соответствующего требования, могут получить штрафы и столкнуться с требованиями о возмещении ущерба.

Протесты в Париже

В воскресенье французская полиция применила слезоточивый газ и водомет против протестующих в центре Парижа. Это произошло на следующий день после общенациональных демонстраций из-за стоимости жизни, во время которых произошло насилие. По данным агентства, тогда были задержаны более 2 тысяч человек.

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