В бразильской части Амазонии за последние 40 лет расчистили более 6% общей площади пойменных лесов и других водно-болотных угодий. Почти треть этих потерь пришлась на 2015–2024 годы, сообщает Mongabay со ссылкой на новое исследование.

По словам ведущего автора работы, исследователя Государственного университета Кампинаса Гильерме Лобо, площадь преобразованных угодий примерно равна территории Бельгии. Водно-болотные экосистемы охватывают около 30% бразильской Амазонии. Каждый год реки региона выходят из берегов и на несколько месяцев затапливают окружающие леса.

Наибольшие потери на землях без назначения

Исследователи сравнили масштабы расчистки угодий в 13 категориях землепользования. Наибольшую долю земель, преобразованных человеком, зафиксировали на государственных территориях, которым власти еще не определили конкретное назначение: медианный показатель вырубки там достиг почти 14%.

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Лобо заявил, что такие участки выжигают, чтобы продемонстрировать их использование и впоследствии претендовать на право собственности. Согласно исследованию Imazon за 2026 год, федеральные законы и законы штатов создают стимулы для практик захвата земель, известных в Бразилии как grilagem.

Охраняемые территории имеют более низкие показатели

Наименьшее преобразование водно-болотных угодий зафиксировали на территориях под военным контролем — менее 0,01%. На формально признанных территориях коренных народов этот показатель составил 0,2%, а на территориях коренных народов, которые еще ожидают демаркации, — 0,3%. В других строго охраняемых зонах он также не превышал 0,3%.

Самые быстрые темпы ежегодной расчистки выявили в поселениях аграрной реформы, где участки предоставляют фермерским семьям. Через пять лет после создания таких поселений доля преобразованных угодий достигала 1,4% против 0,9% до их основания. Через 15 лет показатель возрастал до 24% против 8,5%. В поселениях устойчивой аграрной реформы, где семьи коллективно владеют землей и собирают лесную продукцию, изменения происходили медленнее — с 2,4% примерно до 3,5%.

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