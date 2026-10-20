Глава Пентагона Пит Хегсет во время необъявленного визита в Израиль в понедельник встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает NDTV World со ссылкой на Axios, которое цитирует двух осведомленных собеседников.

Необъявленная поездка

Пентагон и посольство Израиля в Вашингтоне не предоставили оперативных комментариев относительно поездки главы американского оборонного ведомства. В последний раз Хегсет встречался с Нетаньяху в Вашингтоне в июле.

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Парламентские выборы

Сообщение о визите появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Нетаньяху накануне парламентских выборов в Израиле, которые должны состояться на следующей неделе. Это будут первые выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, после которого Израиль начал войну в Газе, Ливане и Иране.

Согласно опросам общественного мнения, религиозно-националистическая коалиция Нетаньяху может потерять парламентское большинство. В то же время оппозиции также может быть сложно сформировать правительство.

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