Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas niezapowiedzianej wizyty w Izraelu w poniedziałek spotkał się z premierem Binjaminem Netanjahu. Poinformował o tym NDTV World, powołując się na Axios, który cytuje dwóch dobrze poinformowanych rozmówców.

Niezapowiedziana podróż

Pentagon i ambasada Izraela w Waszyngtonie nie skomentowały od razu podróży szefa amerykańskiego resortu obrony. Hegseth ostatni raz spotkał się z Netanjahu w Waszyngtonie w lipcu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wybory parlamentarne

Informacja o wizycie pojawiła się dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump poparł Netanjahu przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, które mają odbyć się w przyszłym tygodniu. Będą to pierwsze wybory w kraju od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, po którym Izrael rozpoczął wojnę w Gazie, Libanie i Iranie.

Według sondaży opinii publicznej religijno-nacjonalistyczna koalicja Netanjahu może stracić większość parlamentarną. Jednocześnie opozycja również może mieć trudności z utworzeniem rządu.

Czytaj nas na