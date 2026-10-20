Szef Pentagonu Hegseth spotkał się z premierem Netanjahu w Izraelu — NDTV
Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas niezapowiedzianej wizyty w Izraelu w poniedziałek spotkał się z premierem Binjaminem Netanjahu. Poinformował o tym NDTV World, powołując się na Axios, który cytuje dwóch dobrze poinformowanych rozmówców.
Niezapowiedziana podróż
Pentagon i ambasada Izraela w Waszyngtonie nie skomentowały od razu podróży szefa amerykańskiego resortu obrony. Hegseth ostatni raz spotkał się z Netanjahu w Waszyngtonie w lipcu.
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Wybory parlamentarne
Informacja o wizycie pojawiła się dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump poparł Netanjahu przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, które mają odbyć się w przyszłym tygodniu. Będą to pierwsze wybory w kraju od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, po którym Izrael rozpoczął wojnę w Gazie, Libanie i Iranie.
Według sondaży opinii publicznej religijno-nacjonalistyczna koalicja Netanjahu może stracić większość parlamentarną. Jednocześnie opozycja również może mieć trudności z utworzeniem rządu.