40年间亚马孙超过6%的湿地被毁——Mongabay

在巴西亚马孙地区，过去40年间，超过6%的洪泛林和其他湿地总面积被清理。近三分之一的损失发生在2015年至2024年，Mongabay报道称，该信息援引一项新研究。

该研究的主要作者、坎皮纳斯州立大学研究员吉列尔梅·洛博表示，已被改造的湿地面积大致相当于比利时的国土面积。湿地生态系统覆盖巴西亚马孙地区约30%的面积。每年，该地区的河流都会漫过河岸，淹没周边森林数月。

未指定用途土地的损失最严重

研究人员比较了13类土地利用类别中的土地清理规模。在当局尚未确定具体用途的公共土地上，人为改造土地的占比最高：当地的清理率中位数接近14%。

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洛博表示，这类地块被焚烧，是为了证明其正在被使用，随后申索所有权。根据Imazon于2026年发布的一项研究，联邦和州法律为土地掠夺行为提供了激励，这种行为在巴西被称为grilagem。

保护区的指标较低

在军方控制的地区，湿地改造程度最低——不足0.01%。在获得正式承认的原住民领地，这一比例为0.2%；在仍等待划界的原住民领地，这一比例为0.3%。在其他严格保护区，该比例同样不超过0.3%。

年度清理速度最快的地区是土地改革定居点，那里向农民家庭分配地块。这类定居点建立五年后，被改造土地的比例达到1.4%，而建立前为0.9%。15年后，这一比例升至24%，而此前为8.5%。在可持续土地改革定居点中，家庭集体拥有土地并采集林产品，变化较为缓慢——从2.4%升至约3.5%。

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