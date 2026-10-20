W brazylijskiej części Amazonii w ciągu ostatnich 40 lat wykarczowano ponad 6% łącznej powierzchni lasów zalewowych i innych terenów podmokłych. Niemal jedna trzecia tych strat przypadła na lata 2015–2024, informuje Mongabay, powołując się na nowe badanie.

Według głównego autora pracy, badacza Państwowego Uniwersytetu w Campinas Guilherme’a Lobo, powierzchnia przekształconych terenów jest w przybliżeniu równa terytorium Belgii. Ekosystemy terenów podmokłych obejmują około 30% brazylijskiej Amazonii. Co roku rzeki regionu wylewają i przez kilka miesięcy zalewają okoliczne lasy.

Największe straty na terenach bez przeznaczenia

Badacze porównali skalę karczowania terenów w 13 kategoriach użytkowania gruntów. Najwyższy udział terenów przekształconych przez człowieka odnotowano na terenach publicznych, którym władze nie nadały jeszcze konkretnego przeznaczenia: mediana wskaźnika wycinki osiągnęła tam niemal 14%.

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Lobo stwierdził, że takie działki są wypalane, aby wykazać ich użytkowanie, a następnie ubiegać się o prawo własności. Według badania Imazon z 2026 roku przepisy federalne i stanowe tworzą zachęty do praktyk przejmowania ziemi, znanych w Brazylii jako grilagem.

Obszary chronione mają niższe wskaźniki

Najmniejsze przekształcenie terenów podmokłych odnotowano na obszarach pod kontrolą wojska — mniej niż 0,01%. Na formalnie uznanych terytoriach ludów rdzennych wskaźnik ten wyniósł 0,2%, a na terytoriach ludów rdzennych oczekujących jeszcze na demarkację — 0,3%. W innych obszarach objętych ścisłą ochroną również nie przekroczył 0,3%.

Najszybsze roczne tempo karczowania stwierdzono w osiedlach reformy rolnej, gdzie działki przydziela się rodzinom rolniczym. Pięć lat po utworzeniu takich osiedli udział przekształconych terenów osiągał 1,4%, wobec 0,9% przed ich powstaniem. Po 15 latach wskaźnik rósł do 24%, wobec 8,5%. W osiedlach zrównoważonej reformy rolnej, gdzie rodziny wspólnie posiadają ziemię i pozyskują produkty leśne, zmiany zachodziły wolniej — z 2,4% do około 3,5%.

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