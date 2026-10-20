Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało ambasadora Niemiec Axela Dittmanna po tym, jak Berlin wezwał irańskiego ambasadora Madżida Nili Ahmadabadiego w związku ze sprawą przygotowań do zamachów na dwóch liderów organizacji żydowskich w Niemczech. Teheran odrzucił udział w spisku i nazwał oskarżenia Berlina bezpodstawnymi oświadczeniami politycznymi, informuje Al Jazeera.

Wyrok w Hamburgu

Sąd w Hamburgu uznał obywatela Danii i obywatela Afganistanu za winnych planowania ataków na Josefa Schustera, przewodniczącego głównej organizacji reprezentującej społeczność żydowską w Niemczech, oraz na Volkera Becka, szefa Niemiecko-Izraelskiego Towarzystwa.

Obywatel Danii, częściowo zidentyfikowany jako Ali Hassan S, został skazany na osiem i pół roku więzienia. Jego wspólnik z Afganistanu otrzymał cztery i pół roku pozbawienia wolności. Obaj zostali zatrzymani w Danii w ubiegłym roku, a następnie ekstradowani.

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Stanowiska Teheranu i Berlina

Sędzia podczas ogłaszania wyroku stwierdził, że chodzi o działalność terrorystyczną zorganizowaną przez Iran, a irański wywiad kierował działaniami skazanych. Irańskie MSZ oświadczyło, że nadanie politycznym oskarżeniom formy sądowej nie czyni ich wiarygodnymi i podważa autorytet niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Niemieckie MSZ poinformowało, że nie pozwoli Teheranowi grozić wolnemu społeczeństwu. Resort oświadczył również, że zamachy na Schustera i Becka będą miały konsekwencje prawne, oraz podkreślił niedopuszczalność ataków na życie żydowskie i osoby, które go chronią.

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