Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии Акселя Диттманна после того, как Берлин вызвал иранского посла Маджида Нили Ахмадабади в связи с делом о подготовке покушений на двух лидеров еврейских организаций в Германии. Тегеран отверг причастность к заговору и назвал обвинения Берлина необоснованными политическими заявлениями, сообщает Al Jazeera.

Приговор в Гамбурге

Суд в Гамбурге признал гражданина Дании и гражданина Афганистана виновными в планировании нападений на президента главной организации, представляющей еврейскую общину Германии, Йозефа Шустера, а также на главу Германо-израильского общества Фолькера Бека.

Гражданин Дании, которого частично идентифицировали как Али Хассана С, был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Его сообщник из Афганистана получил четыре с половиной года лишения свободы. Оба были задержаны в Дании в прошлом году, после чего экстрадированы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиции Тегерана и Берлина

Судья при оглашении приговора заявил, что речь идет о террористической деятельности, организованной Ираном, а иранская разведывательная служба руководила действиями осужденных. В МИД Ирана заявили, что придание политическим обвинениям судебной формы не делает их достоверными и подрывает авторитет немецкого правосудия.

МИД Германии сообщил, что не позволит Тегерану угрожать свободному обществу. В ведомстве также заявили, что покушения на Шустера и Бека будут иметь правовые последствия, и подчеркнули недопустимость нападений на еврейскую жизнь и людей, которые ее защищают.

Читай нас в