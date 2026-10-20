Зеленский отправился на переговоры в Норвегию вместе с украинской делегацией

В переговорах в Норвегии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие представители украинского руководства. В состав делегации входят высокопоставленные чиновники, которые примут участие в обсуждении ключевых вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщил информированный источник.

По данным источника, в переговорах также примут участие:

глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Переговоры со спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и европейскими представителями запланированы на 20 октября, ориентировочно на вторую половину дня.

Источник: РБК-Украина

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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