Кая Каллас назвала три направления реакции ЕС на российские атаки в Чёрном море

Европейский Союз должен активизировать действия по трем направлениям в ответ на российские атаки в Чёрном море: обеспечить украинский аграрный экспорт, укрепить морскую безопасность и усилить международное дипломатическое давление на Россию.

Каллас представила три направления совместного европейского ответа на эскалацию российских атак, которые угрожают украинским экспортным маршрутам и глобальной продовольственной безопасности.

«Действия России затрудняют обеспечение людей продовольствием во всем мире. И это требует сильного и единого европейского ответа по трем направлениям», — заявила Каллас.

Первое направление — сохранение доступа Украины к мировым рынкам и защита глобальной продовольственной безопасности.

По словам Каллас, ЕС работает над тем, чтобы Украина оставалась связанной с мировыми рынками, а её аграрный экспорт имел альтернативные маршруты.

«Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась связанной с мировыми рынками, а также над защитой продовольственной безопасности. Инициатива ЕС и Украины «Пути солидарности» помогает находить альтернативные маршруты, и с июля экспорт зерна через «Пути солидарности» вырос почти на 2 млн тонн», — сообщила Каллас.

В то же время Россия начала атаковать и пограничные пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Польшей, ставя под угрозу альтернативные пути экспорта украинской продукции.

Каллас также сообщила, что из-за усиления российских атак на экспортные маршруты Украина с середины июля ежедневно теряет 60 млн евро экспортных поступлений.

Второе направление — укрепление безопасности в Чёрном море и на Дунае. Для этого, подчеркнула Каллас, необходимо улучшать обмен информацией и оперативно выявлять потенциальные угрозы.

«Раннее выявление и обмен информацией в режиме реального времени имеют ключевое значение», — подчеркнула верховный представитель ЕС.

По её словам, благодаря сети MARSUR государства-члены Евросоюза могут обмениваться данными морского наблюдения и улучшать совместную осведомлённость о ситуации на море.

Кроме того, Румыния и Болгария при поддержке ЕС создают Черноморский центр морской безопасности. Он должен помочь европейским странам лучше отслеживать ситуацию в регионе.

Каллас также подчеркнула необходимость развития потенциала для противодействия воздушным и морским угрозам. В этом направлении Евросоюз продвигает совместную разработку оборонного потенциала и закупок, в частности в рамках коалиции в сфере беспилотников.

Еще одним инструментом должна стать инициатива Eastern Flank Watch, призванная усилить наблюдение и оборону на восточном фланге Европы — от Балтийского до Черного моря — в тесной координации с НАТО.

В то же время через Европейское оборонное агентство страны ЕС уже сотрудничают в разработке средств противоминной борьбы на море нового поколения и беспилотных морских систем.

Третье направление — усиление международного дипломатического давления на Россию и обеспечение свободы судоходства в Черном море.

Каллас напомнила, что 23 сентября в Нью-Йорке 51 государство и Европейский Союз выступили с совместным заявлением, в котором осудили российскую агрессию и призвали обеспечить свободу судоходства в Черном море.

Евросоюз продолжает работать с международными партнерами, чтобы достичь соответствующих договоренностей.

«Сейчас мы работаем с международными партнерами — с Турцией, Индией и другими странами, включая страны Африки, для которых продовольствие имеет важное значение, и в более широком плане — со странами Глобального Юга, чтобы добиться договоренности о свободе судоходства в Черном море», — сообщила главный дипломат ЕС.

Таким образом, европейский ответ на российские атаки предусматривает поддержку украинского экспорта, усиление морского наблюдения и оборонных возможностей, а также расширение международной коалиции для защиты свободы судоходства.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге во вторник, 20 октября.

В Чёрном море вблизи Болгарии и Румынии за 10 дней шесть торговых судов подверглись атакам дронов. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 моряков, ещё члены экипажей нескольких судов пропали без вести.

В октябре дроны атаковали как минимум семь грузовых судов в Чёрном море вблизи Румынии и Болгарии. В результате этих инцидентов погибли два человека, ещё как минимум 25 считаются пропавшими без вести. Атаки произошли в исключительных экономических зонах двух государств НАТО и создают угрозу для важного маршрута международного судоходства.

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