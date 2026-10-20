На юге Нигера с 25 сентября из скважины Goumeri W8 выбрасываются сырая нефть и газ. Авария повредила соседние объекты, а ситуацию до сих пор не удалось полностью взять под контроль, сообщает Mongabay.

Повреждение платформы

Генеральный секретарь Министерства нефти Нигера Абдулкарим Мохамед Али в заявлении, распространенном 12 октября, назвал событие экологическим инцидентом исключительной тяжести. По его словам, значительные объемы нефти и газа выбрасывались на высоту более 10 метров.

Платформа, которую Goumeri W8 делит со скважинами Goumeri W3 и Goumeri W4, получила значительные повреждения. Это также поставило под угрозу целостность двух соседних установок. Первоначальные выводы исключили криминальный или террористический характер инцидента, однако его причину до сих пор не установили.

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Экологические последствия

14 октября на место отправилась группа с участием министров нефти и окружающей среды Нигера. Она встретилась с инженерами, работающими над устранением последствий аварии, а также с группой специалистов, направленной правительством Алжира для оказания помощи.

Скважины Goumeri W8, W3 и W4 входят в нефтяной блок Агадем вблизи границ с Чадом и Нигерией. Его преимущественно эксплуатирует CNPC Niger Petroleum SA — местная дочерняя компания китайской государственной China National Petroleum Corporation.

В пустынном регионе находятся важные места обитания трех находящихся под угрозой видов сахарских пустынных антилоп: египетской газели-доркас, тонкорогой газели и аддакса. Точное воздействие аварии на окружающую среду еще не определено, однако значительный выброс нефти может иметь негативные последствия для местного биоразнообразия. Для установления точных причин аварии и ответственности за нее было открыто расследование.

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