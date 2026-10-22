Французькі 10-річні облігації обійшли США за дохідністю — The Guardian

У Франції дохідність 10-річних державних облігацій у четвер зросла на дев’ять базисних пунктів — до 5,089%. Це найвищий показник із липня 2022 року. Вартість десятирічних запозичень Франції вперше з 2013 року перевищила дохідність аналогічних казначейських облігацій США, повідомляє The Guardian.

Напередодні дохідність французьких 10-річних облігацій уперше з 2002 року перевищила 5%. Різниця між дохідністю французьких і німецьких десятирічних паперів, яку використовують як показник премії за ризик французького боргу, сягнула максимуму майже за 15 років.

Бюджетний тупик

Розпродаж французьких облігацій відбувається на тлі труднощів уряду з ухваленням бюджету на наступний рік. Парламентський глухий кут також заблокував плани президента Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років і запровадити низку заходів зі стримування державних витрат.

Дефіцит бюджету Франції у 2025 році становив 5,1% ВВП, а борг країни — 115,6% ВВП. Франція також стикається з вищою інфляцією, яку джерело пов’язує з війною в Ірані.

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Вплив на європейський ринок

Стратег Deutsche Bank Джим Рід заявив, що розпродаж французьких держоблігацій почав позначатися і на інших країнах. Спред дохідності 10-річних облігацій Італії щодо німецьких зріс на 3,8 базисного пункту — до 116 пунктів, а Іспанії — на 3,1 пункту, до 66 пунктів. Для Іспанії це найвищий рівень із червня 2025 року.

Економіст ING Карстен Бжеський вважає, що зростання дохідності посилило обмежувальну монетарну позицію Європейського центрального банку. За його оцінкою, ЄЦБ, імовірно, не змінюватиме ставку наступного тижня та відкладе рішення щодо її наступного підвищення до грудня. У вересні центробанк востаннє підвищив ключову ставку до 2,5%.

Протести та затримання

Ринкова волатильність також відбувається після масових протестів, які минулими вихідними переросли в сутички з поліцією в Парижі, Бордо, Ніцці та Марселі. Десятки тисяч людей спершу вийшли на мирні марші з вимогами збільшити кількість учителів і відремонтувати занедбані школи. Під час заворушень зазнали нападів громадські будівлі, були пограбовані тисячі магазинів і підприємств. Міністерство внутрішніх справ повідомило про майже 2 400 затримань.

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