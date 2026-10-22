Во Франции доходность 10-летних государственных облигаций в четверг выросла на девять базисных пунктов — до 5,089%. Это самый высокий показатель с июля 2022 года. Стоимость десятилетних заимствований Франции впервые с 2013 года превысила доходность аналогичных казначейских облигаций США, сообщает The Guardian.

Накануне доходность французских 10-летних облигаций впервые с 2002 года превысила 5%. Разница между доходностью французских и немецких десятилетних бумаг, которую используют как показатель премии за риск французского долга, достигла максимума почти за 15 лет.

Бюджетный тупик

Распродажа французских облигаций происходит на фоне трудностей правительства с принятием бюджета на следующий год. Парламентский тупик также заблокировал планы президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет и ввести ряд мер по сдерживанию государственных расходов.

Дефицит бюджета Франции в 2025 году составил 5,1% ВВП, а долг страны — 115,6% ВВП. Франция также сталкивается с более высокой инфляцией, которую источник связывает с войной в Иране.

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Влияние на европейский рынок

Стратег Deutsche Bank Джим Рид заявил, что распродажа французских гособлигаций начала сказываться и на других странах. Спред доходности 10-летних облигаций Италии к немецким вырос на 3,8 базисного пункта — до 116 пунктов, а Испании — на 3,1 пункта, до 66 пунктов. Для Испании это самый высокий уровень с июня 2025 года.

Экономист ING Карстен Бжески считает, что рост доходности усилил ограничительную монетарную позицию Европейского центрального банка. По его оценке, ЕЦБ, вероятно, не будет менять ставку на следующей неделе и отложит решение о ее следующем повышении до декабря. В сентябре центробанк в последний раз повысил ключевую ставку до 2,5%.

Протесты и задержания

Рыночная волатильность также происходит после массовых протестов, которые в минувшие выходные переросли в столкновения с полицией в Париже, Бордо, Ницце и Марселе. Десятки тысяч человек сначала вышли на мирные марши с требованиями увеличить число учителей и отремонтировать запущенные школы. Во время беспорядков подверглись нападениям общественные здания, были разграблены тысячи магазинов и предприятий. Министерство внутренних дел сообщило почти о 2 400 задержаниях.

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