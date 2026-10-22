法国10年期国债收益率超过美国——《卫报》

法国10年期国债收益率周四上涨9个基点，至5.089%。这是自2022年7月以来的最高水平。据《卫报》报道，法国10年期借贷成本自2013年以来首次超过同期限美国国债的收益率。

前一天，法国10年期国债收益率自2002年以来首次超过5%。法国和德国10年期债券收益率之间的差距达到近15年来最高水平，该差距被用作法国债务风险溢价的指标。

预算僵局

法国债券遭抛售之际，政府正面临通过明年预算的困难。议会僵局还阻碍了总统埃马纽埃尔·马克龙将退休年龄从62岁提高至64岁，以及出台一系列遏制公共支出的措施的计划。

法国2025年预算赤字为国内生产总值的5.1%，该国债务为国内生产总值的115.6%。法国还面临更高的通胀，消息来源将其与伊朗战争联系起来。

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对欧洲市场的影响

德意志银行策略师吉姆·里德表示，法国国债的抛售已开始影响其他国家。意大利10年期国债相对于德国国债的收益率利差上升3.8个基点，至116个基点；西班牙的利差上升3.1个基点，至66个基点。对西班牙而言，这是自2025年6月以来的最高水平。

荷兰国际集团经济学家卡斯滕·布热斯基认为，收益率上升强化了欧洲中央银行的紧缩货币立场。他评估称，欧洲央行可能不会在下周调整利率，并将有关下一次加息的决定推迟至12月。9月，该央行最近一次将关键利率上调至2.5%。

抗议与拘留

市场波动也发生在上周末大规模抗议之后，抗议活动在巴黎、波尔多、尼斯和马赛演变为与警方的冲突。数万人最初参加和平游行，要求增加教师数量并修缮年久失修的学校。在骚乱期间，公共建筑遭到袭击，数千家商店和企业被洗劫。内政部报告称，近2,400人被拘留。

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