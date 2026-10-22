We Francji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w czwartek o dziewięć punktów bazowych, do 5,089%. To najwyższy poziom od lipca 2022 roku. Koszt dziesięcioletniego zadłużenia Francji po raz pierwszy od 2013 roku przekroczył rentowność analogicznych obligacji skarbowych USA, podaje The Guardian.

Dzień wcześniej rentowność francuskich 10-letnich obligacji po raz pierwszy od 2002 roku przekroczyła 5%. Różnica między rentownością francuskich i niemieckich 10-letnich papierów, wykorzystywana jako wskaźnik premii za ryzyko francuskiego długu, osiągnęła najwyższy poziom od niemal 15 lat.

Pat budżetowy

Wyprzedaż francuskich obligacji następuje w obliczu trudności rządu z uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Impas parlamentarny zablokował także plany prezydenta Emmanuela Macrona dotyczące podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat oraz wprowadzenia szeregu działań ograniczających wydatki publiczne.

Deficyt budżetowy Francji w 2025 roku wyniósł 5,1% PKB, a dług kraju — 115,6% PKB. Francja zmaga się również z wyższą inflacją, którą źródło wiąże z wojną w Iranie.

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Wpływ na europejski rynek

Strateg Deutsche Banku Jim Reid stwierdził, że wyprzedaż francuskich obligacji skarbowych zaczęła wpływać również na inne kraje. Spread rentowności 10-letnich obligacji Włoch względem niemieckich wzrósł o 3,8 punktu bazowego, do 116 punktów, a Hiszpanii — o 3,1 punktu, do 66 punktów. Dla Hiszpanii jest to najwyższy poziom od czerwca 2025 roku.

Ekonomista ING Carsten Brzeski uważa, że wzrost rentowności wzmocnił restrykcyjne nastawienie monetarne Europejskiego Banku Centralnego. W jego ocenie EBC prawdopodobnie nie zmieni stopy w przyszłym tygodniu i odłoży decyzję o jej kolejnym podwyższeniu do grudnia. We wrześniu bank centralny po raz ostatni podniósł główną stopę do 2,5%.

Protesty i zatrzymania

Zmienność na rynkach występuje także po masowych protestach, które w miniony weekend przerodziły się w starcia z policją w Paryżu, Bordeaux, Nicei i Marsylii. Dziesiątki tysięcy osób początkowo wyszły na pokojowe marsze, domagając się zwiększenia liczby nauczycieli i remontu zaniedbanych szkół. Podczas zamieszek atakowano budynki publiczne, a tysiące sklepów i przedsiębiorstw zostało splądrowanych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o niemal 2 400 zatrzymaniach.

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