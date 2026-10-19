W Izraelu ofiary przestępstw seksualnych i brutalnych będą mogły osobiście zwracać się do komisji ds. zwolnień warunkowych przed podjęciem decyzji o przedterminowym wyjściu skazanego z więzienia. Odpowiednie zasady podpisali minister sprawiedliwości Yariv Levin i minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gvir, pisze Jerusalem Post. Regulamin ma wejść w życie 1 grudnia lub w dniu jego oficjalnego opublikowania, jeśli nastąpi to później.

Ustne lub pisemne oświadczenie

Ofiary będą mogły wybrać, czy ustnie, czy pisemnie wyjaśnić komisji, w jaki sposób zwolnienie skazanego może zagrozić ich bezpieczeństwu. Aby wystąpić osobiście, należy pisemnie powiadomić sekretariat komisji co najmniej 21 dni przed posiedzeniem. Wyjątek przewidziano w przypadkach, gdy ofiara dowiedziała się o posiedzeniu po upływie tego terminu, ale przed jego odbyciem.

Pisemne oświadczenie co do zasady należy złożyć nie później niż siedem dni przed posiedzeniem. Będzie ono kierowane do sekretariatu komisji w Administracji Sądowej, a nie najpierw za pośrednictwem Izraelskiej Służby Więziennej, jak miało to miejsce w poprzedniej procedurze. Ustne wyjaśnienia mogą zostać wysłuchane bez obecności więźnia, a nowy formularz przewiduje nieujawnianie danych kontaktowych ofiary.

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Procedura zwolnienia warunkowego

Zasady wdrażają ustawę uchwaloną przez Kneset w czerwcu 2025 roku na podstawie projektu posła Chili Troppera i innych parlamentarzystów. Ustawa o prawach ofiar z 2001 roku już pozwalała ofiarom składać pisemne stanowisko dotyczące ryzyka przedterminowego zwolnienia, jednak osobiste wystąpienie nie było gwarantowanym prawem. Ustawa z 2025 roku wprost dodała także ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa ofiar do okoliczności, które komisja musi uwzględniać.

Komisje decydują, czy więzień może odbyć ostatnią część kary poza więzieniem pod nadzorem i na określonych warunkach. Zazwyczaj o takie zwolnienie można wystąpić po odbyciu dwóch trzecich kary. Komisje oceniają między innymi zachowanie skazanego w więzieniu, perspektywy resocjalizacji oraz zagrożenie, jakie może stanowić jego zwolnienie.

Nowa procedura nie daje ofiarom prawa do blokowania zwolnienia warunkowego. Posiedzenia nie można również odroczyć wyłącznie w celu ustnego wystąpienia ofiary, jeśli skazany odbył już dwie trzecie kary lub osiągnie ten próg w dniu przełożonego posiedzenia. W sprawach rozpatrywanych przez odrębną jednostkę administracyjną dotyczącą krótszych kar więzienia ofiary zachowują prawo do przedstawienia stanowiska na piśmie, a nie do osobistego wystąpienia.

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