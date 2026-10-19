В Израиле жертвы сексуальных и насильственных преступлений смогут лично обращаться к комиссиям по условно-досрочному освобождению до принятия решения о досрочном выходе осужденного из тюрьмы. Соответствующие правила подписали министр юстиции Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает Jerusalem Post. Регламент должен вступить в силу 1 декабря или в день его официального опубликования, если это произойдет позже.

Устное или письменное заявление

Потерпевшие смогут выбрать, объяснить ли комиссии устно или письменно, каким образом освобождение осужденного может угрожать их безопасности. Для личного выступления необходимо письменно уведомить секретариат комиссии не менее чем за 21 день до слушания. Исключение предусмотрено для случаев, когда потерпевший узнал о заседании после истечения этого срока, но до его проведения.

Письменное заявление, как правило, необходимо подать не позднее чем за семь дней до слушания. Его будут направлять в секретариат комиссии в Судебной администрации, а не сначала через Тюремную службу Израиля, как это было в рамках предыдущей процедуры. Устные пояснения могут быть заслушаны без присутствия заключенного, а новая форма предусматривает нераскрытие контактных данных потерпевшего.

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Порядок условно-досрочного освобождения

Правила реализуют закон, принятый Кнессетом в июне 2025 года по законопроекту депутата Чили Троппера и других парламентариев. Закон 2001 года о правах потерпевших уже позволял жертвам подавать письменную позицию относительно рисков досрочного освобождения, однако личное выступление не было гарантированным правом. Закон 2025 года также прямо добавил оценку угроз безопасности потерпевших к обстоятельствам, которые должна учитывать комиссия.

Комиссии решают, может ли заключенный отбыть последнюю часть наказания вне тюрьмы под надзором и на определенных условиях. Обычно ходатайствовать о таком освобождении можно после отбытия двух третей срока. Комиссии оценивают, в частности, поведение осужденного в тюрьме, перспективы реабилитации и опасность, которую может представлять его освобождение.

Новый порядок не дает потерпевшим права блокировать условно-досрочное освобождение. Слушание также нельзя отложить исключительно для устного выступления жертвы, если осужденный уже отбыл две трети срока или достигнет этого порога на дату перенесенного заседания. В делах, которые рассматривает отдельное административное подразделение в отношении более коротких сроков заключения, потерпевшие сохраняют право подавать позицию письменно, а не выступать лично.

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