Na Litwie doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego Deivydas Matulionis oświadczył, że istnieją wiarygodne dowody na to, iż dron przekroczył granicę Polski. Informuje o tym Interia.

Oświadczenie litewskiego doradcy

Matulionis poinformował, że dowody dotyczą drona, który, jak twierdzi, przekroczył polską granicę. Chodzi o obiekt wykryty na terytorium Litwy. Oświadczenie litewskiego urzędnika dotyczy właśnie tego obiektu znalezionego na Litwie.

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Dane polskich radarów

W niedzielę przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej Polski przedstawiali inne informacje. Oświadczyli, że systemy radarowe nie potwierdzają przekroczenia granicy między Polską a Litwą przez obiekt znaleziony na Litwie. Według polskiego resortu radary nie zarejestrowały jego przemieszczania się z Polski na Litwę.

Zatem ocena Matulionisa dotycząca dowodów przekroczenia granicy różni się od komunikatu polskiego resortu obrony, opartego na danych radarowych.

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