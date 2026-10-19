В Литве советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил о наличии достоверных доказательств того, что дрон пересёк границу Польши. Об этом сообщает Interia.

Заявление литовского советника

Матулёнис сообщил, что доказательства касаются дрона, который, по его словам, пересёк польскую границу. Речь идёт об объекте, обнаруженном на территории Литвы. Заявление литовского чиновника касается именно этого найденного в Литве объекта.

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Данные польских радаров

В воскресенье представители Министерства национальной обороны Польши приводили другую информацию. Они заявили, что радиолокационные системы не подтверждают пересечение границы между Польшей и Литвой найденным в Литве объектом. По данным польского ведомства, радары не зафиксировали его перемещение из Польши в Литву.

Таким образом, оценка Матулёниса относительно доказательств пересечения границы отличается от сообщения польского оборонного ведомства, основанного на данных радаров.

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