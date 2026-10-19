Радник президента Литви заявив про докази перетину дроном кордону Польщі — Interia

У Литві радник з питань національної безпеки президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив про наявність достовірних доказів того, що дрон перетнув кордон Польщі. Про це повідомляє Interia.

Заява литовського радника

Матульоніс повідомив, що докази стосуються дрона, який, за його словами, перетнув польський кордон. Йдеться про об’єкт, виявлений на території Литви. Заява литовського посадовця стосується саме цього знайденого у Литві об’єкта.

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Дані польських радарів

У неділю представники Міністерства національної оборони Польщі наводили іншу інформацію. Вони заявляли, що радарні системи не підтверджують перетину кордону між Польщею та Литвою знайденим у Литві об’єктом. За даними польського відомства, радари не зафіксували його переміщення з Польщі до Литви.

Отже, оцінка Матульоніса щодо доказів перетину кордону відрізняється від повідомлення польського оборонного відомства, заснованого на даних радарів.

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