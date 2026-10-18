Президент США Дональд Трамп поддержал переизбрание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в преддверии выборов, назначенных на 27 октября. В публикации на платформе Truth Social он заявил о своей «полной и безоговорочной поддержке» израильского премьера, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Трампа

Трамп похвалил лидерство Нетаньяху и его сотрудничество с Вашингтоном, в частности в противостоянии Ирану. Он заявил, что, если израильтяне выберут другого лидера, Соединенным Штатам придется выполнять эту работу самостоятельно, чего он не хочет.

Президент США назвал израильского премьера «сильным, храбрым и блестящим». По словам Трампа, Нетаньяху стал сильнее, несмотря на давление, в том числе на оппозицию внутри Израиля.

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Кампания и война в Газе

Избирательная кампания Нетаньяху проходит на фоне критики его руководства из-за ситуации с безопасностью, войны в Газе и международного положения Израиля. По данным палестинских властей, с октября 2023 года Израиль убил в Газе более 74 тысяч палестинцев и ранил более 175 тысяч, а около 90% инфраструктуры анклава было повреждено или разрушено.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Международный суд ООН также рассматривает иск Южной Африки, к которому присоединились несколько стран, по обвинениям Израиля в геноциде палестинцев в Газе.

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